В ЕР в пятницу, 13 апреля, в рамках процедуры предварительного голосования (ПГ) начались дебаты, которые продлятся до конца мая. Каждый участник обязан участвовать как минимум в двух дискуссиях. В противном случае, рассказал заместитель секретаря Генсовета ЕР Виктор Селиверстов, регистрация в праймериз будет аннулирована.

В "ЕР" в пятницу, 13 апреля, в рамках процедурыпредварительного голосования (ПГ) начались дебаты, которые продлятся до концамая. Каждый участник обязан участвовать как минимум в двух дискуссиях. В противномслучае, рассказал заместитель секретаря Генсовета "ЕР" ВикторСеливерстов, регистрация в праймериз будет аннулирована.Дебаты будет широко освещаться в Сети: предусмотренатрансляция на официальном , в регионах, где состоятсявыборы в заксобрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы,трансляция будет запущена в популярной соцсети "Одноклассники". Попросьбе региональных отделений появилась возможность проводить дебаты не тольков выходные, но и в будние дни (в нерабочее время). В настоящий моментзарегистрировано порядка 310 кандидатов.По словам Селиверстова, дискуссии состоятся по 10 темам.Среди них: "Рост доходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье идолголетие"; "Продолжительность жизни "80+"; "Внутренние ресурсы и системныерешения (рабочие места, бизнес, зарплаты)".Кроме того, участники дебатов затронут такие темы, какэффективное распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство,наполнение бюджета для выполнения поставленных президентом задач, повышениеэффективности жилищно-коммунального хозяйства, экология и защита окружающейсреды, качество и доступность образования, спорта и культурыдля граждан,помощь социально незащищенным, развитие села и агропромышленного комплекса.Кроме того, участники дебатов обсудят вопросы патриотического воспитания.Селиверстов подчеркнул, что дебаты являются одним изосновных этапов предварительного голосования, мощным политическим инструментомдля кандидатов и избирателей. Благодаря этому кандидаты могут донести своюпозицию до людей. "Что важно, участие в дебатах обязательно для всех: на однойдебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики",– сказал единоросс, отметив, что дискуссии в рамках внутрипартийных праймеризявляются своеобразным тестом на профпригодность.Также для участников проекта "ПолитСтартап"состоится образовательный модуль. Тема – "Предвыборные дебаты: технологииэффективного ведения". Благодаря этому молодые участники смогут подготовиться кпредстоящим дискуссиям.Единый день предварительного голосования "ЕР"пройдет 3 июня. Всего в России в этом году пройдут 77 кампаний в 49 регионах. В21 субъекте будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатовзаконодательных собраний. В 12 регионах пройдут кампании по избранию депутатовадминистративных центров, в 7 – выборы руководителей административных центров.Кроме того, состоятся 16 кампаний, где граждане выберут своих представителей ворганы местного самоуправления. В результате будет замещено почти 27 тысячмандатов. Также по одномандатным округам состоятся досрочные выборы пяти депутатовГосдумы.Напомним, ранее единороссы объявили о подготовке партийнойконференции по своему обновлению и участию в реализации послания главыгосударства. Масштабное мероприятие состоится 18-19 мая. "Партия совершаетразворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальныхи региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. ", – сообщилсекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.