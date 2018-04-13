В ЕР в пятницу, 13 апреля, в рамках процедуры
предварительного голосования (ПГ) начались дебаты, которые продлятся до конца
мая. Каждый участник обязан участвовать как минимум в двух дискуссиях. В противном
случае, рассказал заместитель секретаря Генсовета ЕР Виктор
Селиверстов, регистрация в праймериз будет аннулирована.
В "ЕР" в пятницу, 13 апреля, в рамках процедуры
предварительного голосования (ПГ) начались дебаты, которые продлятся до конца
мая. Каждый участник обязан участвовать как минимум в двух дискуссиях. В противном
случае, рассказал заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Виктор
Селиверстов, регистрация в праймериз будет аннулирована.
Дебаты будет широко освещаться в Сети: предусмотрена
трансляция на официальном , в регионах, где состоятся
выборы в заксобрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы,
трансляция будет запущена в популярной соцсети "Одноклассники". По
просьбе региональных отделений появилась возможность проводить дебаты не только
в выходные, но и в будние дни (в нерабочее время). В настоящий момент
зарегистрировано порядка 310 кандидатов.
По словам Селиверстова, дискуссии состоятся по 10 темам.
Среди них: "Рост доходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье и
долголетие"; "Продолжительность жизни "80+"; "Внутренние ресурсы и системные
решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)".
Кроме того, участники дебатов затронут такие темы, как
эффективное распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство,
наполнение бюджета для выполнения поставленных президентом задач, повышение
эффективности жилищно-коммунального хозяйства, экология и защита окружающей
среды, качество и доступность образования, спорта и культуры
для граждан,
помощь социально незащищенным, развитие села и агропромышленного комплекса.
Кроме того, участники дебатов обсудят вопросы патриотического воспитания.
Селиверстов подчеркнул, что дебаты являются одним из
основных этапов предварительного голосования, мощным политическим инструментом
для кандидатов и избирателей. Благодаря этому кандидаты могут донести свою
позицию до людей. "Что важно, участие в дебатах обязательно для всех: на одной
дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики",
– сказал единоросс, отметив, что дискуссии в рамках внутрипартийных праймериз
являются своеобразным тестом на профпригодность.
Также для участников проекта "ПолитСтартап"
состоится образовательный модуль. Тема – "Предвыборные дебаты: технологии
эффективного ведения". Благодаря этому молодые участники смогут подготовиться к
предстоящим дискуссиям.
Единый день предварительного голосования "ЕР"
пройдет 3 июня. Всего в России в этом году пройдут 77 кампаний в 49 регионах. В
21 субъекте будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов
законодательных собраний. В 12 регионах пройдут кампании по избранию депутатов
административных центров, в 7 – выборы руководителей административных центров.
Кроме того, состоятся 16 кампаний, где граждане выберут своих представителей в
органы местного самоуправления. В результате будет замещено почти 27 тысяч
мандатов. Также по одномандатным округам состоятся досрочные выборы пяти депутатов
Госдумы.
Напомним, ранее единороссы объявили о подготовке партийной
конференции по своему обновлению и участию в реализации послания главы
государства. Масштабное мероприятие состоится 18-19 мая. "Партия совершает
разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных
и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. ", – сообщил
секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.