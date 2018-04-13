Всего они совершили 11 краж

В Галиче задержали две преступные группы, которые обворовывали автомобили.Местные жители начали обращаться в полицию в феврале этого года. По ночам неизвестные стали вкрывать автомобили. Из машин пропадали магнитолы, аккумуляторы, инструменты. Кроме того, воры сливали топливо. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в Галиче орудуют две группы.В состав первой входили четыре молодых человека. Они выбирали случайные машины, стоящие на улице. Украденное они сдавали в металлолом. Вторая группа состояла из трех местных жителей. Почти ничего из похищенных вещей им не удалось сбыть. Теперь имущество вернется к своим владельцам.