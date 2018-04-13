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<a href="http://33live.ru/novosti/13-04-2018-v-gosdume-gotov-otvet-na-antirossijskuyu-politiku-zapada.html" target="_blank">В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада</a> - Совет нижней палаты парламента 16 апреля, на внеочередном заседании рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественную политику стран Запада. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, в частности, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.