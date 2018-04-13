Совет нижней палаты парламента 16 апреля, на внеочередном заседании рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественную политику стран Запада. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, в частности, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Совет нижней палаты парламента 16 апреля, на внеочередном заседании рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественную политику стран Запада. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, в частности, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.