К апрелю 2019 года во всех госкомпаниях и госкорпорациях будут введены новые должности — руководители по цифровой трансформации. В их задачи будут входить внедрение big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности.

К апрелю 2019 года во всех госкомпаниях и госкорпорациях будут введены новые должности — руководители по цифровой трансформации. В их задачи будут входить внедрение big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности.Такие рекомендация к должностным обязанностям новых директоров направило Минэкономразвития в правительство. В госкомпаниях затраты на цифровизацию оценили в миллиарды рублей в год.По сообщению, в пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся уже в сентябре этого года. Список таких корпораций будет определен в мае.Для внедрения новых технологий Минэкономразвития рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. При этом руководители по цифровой трансформации должны быть в статусе члена правления компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета, подчеркивается в документе.Подчиняться новые директора должны напрямую президенту или генеральному директору компании. Новые руководители смогут согласовывать и другие документы корпорации на предмет их соответствия цифровой трансформации: долгосрочные программы развития, бизнес-планы, программы инновационного развития, маркетинговые программы и программы развития человеческого капитала.В Газпром нефти подтвердили, что в этом году у них будет создана дирекция по цифровой трансформации. В ВЭБе сообщили, что ведут активное участие в разработке механизмов финансирования высокотехнологичных и инновационных проектов. В ФСК ЕЭС ассказали, что их приоритетными направлениями в цифровой трансформации являются удаленное управление и безопасность, цифровое проектирование, управление надежностью и активами, цифровая подстанция. Затраты на цифровизацию с учетом строительства инфраструктуры составляют не менее 10 млрд рублей в год, и эта цифра имеет тенденцию к росту, подчеркнули в ФСК ЕЭС.Внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки на 40% и повысить эффективность на треть, отметила директор Института энергетики НИУ ВШЭ Елена Медведева. По ее словам, такого эффекта уже добились некоторые корпорации, например Санкт-Петербургский водоканал, который начал введение цифровизации еще 10 лет назад. Затраты компаний на цифровизацию могут составлять до 3 млрд рублей в год, считает Елена Медведева.Надо помнить, что внедрение новых технологий влечет за собой риски, отметил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, например, интернет вещей может быть использован для проникновения во внутреннюю сеть компании и каналы управления, в том числе и на операционном уровне.Задачу включиться в технологическую революцию перед правительством поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте этого года. По словам президента, технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета.