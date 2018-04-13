Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после гибели пяти сотрудников ресторана в колодце канализации.

Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после гибели пяти сотрудников ресторана в колодце канализации.Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по республике Башкортостан.Сообщается, что трагедия произошла днем 13 апреля в колодце, расположенного на территории ресторанного комплекса "Пристань" в Кировском районе города Уфы.По предварительной версии, один из рабочих ресторана стал спускаться в колодец, чтобы включить воду и потерял сознание. Его коллеги попытались помочь ему, но также потеряли сознание.Прибывшими на место происшествия спасателями из водопроводного колодца были извлечены трупы четырех человек. Еще двое работников ресторана были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На месте работает следственная группа и криминалисты.