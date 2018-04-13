Родственники Семена Золотарева, чья личность вызывает у исследователей больше всего вопросов, получили шокирующее известие. Оказалось, что мужчины вообще нет в списках похороненных на кладбище, где находится его могила.

Родственники Семена Золотарева, чья личность вызывает у исследователей больше всего вопросов, получили шокирующее известие. Оказалось, что мужчины вообще нет в списках похороненных на кладбище, где находится его могила.Тело Золотарева обнаружили через три месяца после печально известной трагедии на Северном Урале. Опознать его личность было практически невозможно. В акте судмедэкспертизы упомянается странная татуировка "ДАЕРММУАЗУАЯ", значение которой до сих пор пытаются расшифровать.Семеро погибших туристов похоронены на Михайловском кладбище Свердловска, но Семена Золотарева и Юрия Кривонищенко почему-то схоронили отдельно на Ивановском погосте. Недавно родственники Семена планировали поставить ему новый памятник вместо обветшалого обелиска, и тут появилась новая загадка. Сотрудники Ивановского кладбища выяснили, что Семен Золотарев никогда не числился в списках похороненных. Получается, что могила под обелиском с именем погибшего туриста ни за кем не числится. Более того, когда родственники мужчины обратились за помощью к независимым экспертам, те подняли архивы и пришли к выводу, что в Екатеринбурге Семена Золотарева никогда не хоронили, а где его прах – неизвестно.Озадаченные множеством вопросов племянники погибшего туриста добились эксгумации трупа, сообщает сайт "Комсомольская правда".На всю подготовку процедуры ушло больше года. Когда бригада рабочих добралась до останков, стало понятно, что от гроба и одежды умершего ничего не осталось. В распоряжении судмедэксперта оказались только две пуговицы и подошвы от обуви, а также кости и череп, у которого не хватало лишь одного переднего верхнего зуба. В описании трупа Золотарева про отсутствие этого зуба ничего не сказано.В ближайшее время специалисты проведут экспертизу ДНК человека, погребенного под обелиском Золотарева для установления его родства с предполагаемыми родственниками. Также эксперты изучат переломы ребер Семена. Выяснилось, что их описание не совпадает с реальными травмами, которые были обнаружены во время раскопок.Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название "Перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами.