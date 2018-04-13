Утром 13 апреля на станции Римская московского метро произошло чрезвычайное происшествие. На рельсы упал молодой мужчина.

Утром 13 апреля на станции "Римская" московскогометро произошло чрезвычайное происшествие. На рельсы упал молодой мужчина.Сотрудник ОМОН столичной Росгвардии, старший сержант СергейАлексеев заметил, что стоявшему на платформе пассажиру сталоплохо. Парень он потерял сознание и рухнул на рельсы перед приближающимсяпоездом.Боец не растерялся, он повел себя поистине героически, рискую собственнойжизнью. Омоновец спрыгнул на пути и вытащил 28-летнего пострадавшего наплатформу, передает телеканалНа место инцидента вызвали врачей. У спасенного диагностировализакрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его доставили в одну из столичныхбольниц.Ранее ЧП произошло на станции метро "Ясенево". Там пьяный мужчина получилтравму головы, упав на пути. Еще один подобный случай был зафиксирован вфеврале этого года. На станции "Чистые пруды" Сокольнической линии нарельсы упала девочка.Машинисту приближающегосяпоезда пришлось применить экстренное торможение. Известно, что потерпевшаяотделалась легким испугом, ушибами и растяжениями мягких тканей.