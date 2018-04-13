Утром 13 апреля на станции Римская московского
метро произошло чрезвычайное происшествие. На рельсы упал молодой мужчина.
Утром 13 апреля на станции "Римская" московского
метро произошло чрезвычайное происшествие. На рельсы упал молодой мужчина.
Сотрудник ОМОН столичной Росгвардии, старший сержант Сергей
Алексеев заметил, что стоявшему на платформе пассажиру стало
плохо. Парень он потерял сознание и рухнул на рельсы перед приближающимся
поездом.
Боец не растерялся, он повел себя поистине героически, рискую собственной
жизнью. Омоновец спрыгнул на пути и вытащил 28-летнего пострадавшего на
платформу, передает телеканал
На место инцидента вызвали врачей. У спасенного диагностировали
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его доставили в одну из столичных
больниц.
Ранее ЧП произошло на станции метро "Ясенево". Там пьяный мужчина получил
травму головы, упав на пути. Еще один подобный случай был зафиксирован в
феврале этого года. На станции "Чистые пруды" Сокольнической линии на
рельсы упала девочка.
Машинисту приближающегося
поезда пришлось применить экстренное торможение. Известно, что потерпевшая
отделалась легким испугом, ушибами и растяжениями мягких тканей.