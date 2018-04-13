За первый квартал 2018 года на рынок апартаментов вышло сразу 8 новых проектов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рынок пополнился лишь тремя новинками, говорится в сообщении компании БЕСТ-Новострой.

При этом востребованность апартаментов растет активными темпами. Популярность этого формата жилья, по мнению экспертов, обусловлена доступными ценами – от 2 миллионов рублей и, как правило, удачным расположением в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.Популярностью пользуются в основном небольшие лоты – студии, однокомнатные квартиры или же квартиры с одной спальней.Больше всего на рынке представлено апартаментов бизнес-класса – в настоящее время в продаже находится больше 5 тысяч лотов. Наименьший объем - в классе премиум, на экспозиции находится 507 лотов.Средняя стоимость квадратного метра апартаментов по итогам первого квартала составила около 235 тысяч рублей.