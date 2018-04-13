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<a href="http://33live.ru/novosti/13-04-2018-v-rossii-po-oshibke-otozvali-tysyachi-ne-tex-avtomobilej-mazda.html" target="_blank">В России по ошибке отозвали тысячи не тех автомобилей Mazda</a> - Ранее японский автопроизводитель через Росстандарт сообщил об отзывной кампании, которая затронет более 20 тысяч кроссоверов Mazda CX-5. Однако уже сегодня оказалось, что в объявлении о старте отзывной была допущена ошибка: на самом деле, под отзыв попала другая модель.