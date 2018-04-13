Представители ФБР вернули законным владельцам картину Марка Шагала Отелло и Дездемона (1911), украденную у коллекционеров Эрнеста и Розы Геллер 30 лет назад. Пара давно умерла, шедевр будт возвращен их наследникам, живущим на Манхэттене.

Представители ФБР вернули законным владельцам картину Марка Шагала "Отелло и Дездемона" (1911), украденную у коллекционеров Эрнеста и Розы Геллер 30 лет назад. Пара давно умерла, шедевр будт возвращен их наследникам, живущим на Манхэттене, сообщает NY Post.В 1988 году работавший у четы Геллер человек во время отъезда хозяев украл полотно Марка Шагала, а вместе с ним еще несколько произведений искусства. Из коллекции американцев пропали работы Ренуара, Пикассо и Хоппера. Вскоре после этого вор продал картину мужчине из Мэриленда, и около 30 лет легендарное полотно пылилось у нового владельца на чердаке.Сотрудники ФБР вышли на след картины только в 2017 году, когда владелец шедевра из штата Мэриленд сам обратился к представителям власти, желая подтвердить подлинность картины. По словам американца, он неоднократно пытался продать полотно в одну из галерей Вашингтона, однако без сертификатов подлинности сделать это было невозможно.Интересно, что вору и мужчине, хранившему картину, ничего не грозит даже теоретически — срок давности преступления уже истек, никаких обвинений им предъявить не могут.Адвокат наследников Геллеров заявил, что из всех украденных полотен возвращение работы Шагала больше всего порадовало бы покойных коллекционеров.Другие работы, украденные у американцев, до сих пор ищут.