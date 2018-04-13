Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В конце марта текущего года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району для проверки документов был остановлен автомобиль «ВАЗ – 21099» под управлением 32-летнего местного жителя. Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями специального прибора.Также было установлено, что ранее данный гражданин был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также привлекался к уголовной ответственности как лицо, нарушившее правила дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.В настоящее время в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Согласно санкции статьи, нарушителю может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободыСотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – а это может привести к необратимым трагическим последствиям!