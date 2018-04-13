Телеведущая Марина Ким сильно удивила своих постоянных
зрителей откровенным фото в личном микроблоге. Поклонники осудили 32-летнюю
теледиву.
Телеведущая Марина Ким сильно удивила своих постоянных
зрителей откровенным фото в личном микроблоге. Поклонники осудили 32-летнюю
теледиву.
В последнее время Марина Ким стала все чаще стала выкладывать в Instagram смелые снимки. Ей действительно есть,
что показать: у ведущей отличная стройная фигура при том, что Марина – дважды мама.
Ким опубликовала фото вечером 12 апреля. На нем девушка позирует топлес и
прикрывает интимные части тела смайликами-цветочками. "Ромашки спрятались… А
как у вас там с лютиками?" – подписала кадр Марина.
Поклонники сильно удивились столь игривой публикации ведущей Первого
канала. Многие посчитали, что Ким переборщила с откровенностью, сообщает Некоторые фолловеры
предположили, что личную страничку Марины взломали, поскольку подобные
публикации в ее микроблоге раньше не появлялись.
"Первый канал, ау! Увольняйте ее немедленно! Оголила
грудь в поле, да еще и на всеобщее обозрение", "Марина, вы меня расстраиваете такими фотографиями", "Разве
можно ведущей Первого канала так себя вести, на вас с утра смотрит вся страна?",
"Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь? С какой целью? Это так
банально!", – возмутились поклонники. Один из них предположил, что телезвезда
подобным образом ищет нового мужа.