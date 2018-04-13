Телеведущая Марина Ким сильно удивила своих постоянных зрителей откровенным фото в личном микроблоге. Поклонники осудили 32-летнюю теледиву.

Телеведущая Марина Ким сильно удивила своих постоянныхзрителей откровенным фото в личном микроблоге. Поклонники осудили 32-летнюютеледиву.В последнее время Марина Ким стала все чаще стала выкладывать в Instagram смелые снимки. Ей действительно есть,что показать: у ведущей отличная стройная фигура при том, что Марина – дважды мама.Ким опубликовала фото вечером 12 апреля. На нем девушка позирует топлес иприкрывает интимные части тела смайликами-цветочками. "Ромашки спрятались… Акак у вас там с лютиками?" – подписала кадр Марина.Поклонники сильно удивились столь игривой публикации ведущей Первогоканала. Многие посчитали, что Ким переборщила с откровенностью, сообщает Некоторые фолловерыпредположили, что личную страничку Марины взломали, поскольку подобныепубликации в ее микроблоге раньше не появлялись."Первый канал, ау! Увольняйте ее немедленно! Оголилагрудь в поле, да еще и на всеобщее обозрение", "Марина, вы меня расстраиваете такими фотографиями", "Развеможно ведущей Первого канала так себя вести, на вас с утра смотрит вся страна?","Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь? С какой целью? Это такбанально!", – возмутились поклонники. Один из них предположил, что телезвездаподобным образом ищет нового мужа.