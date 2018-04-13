Палитра весенних цветов очень яркая и переменчивая. Начинаясь с блеклых и серых красок, она постепенно набирает силу, в которой можно найти вдохновение и добавить в свой интерьер несколько новых цветов и оттенков.

Весенняя палитра цветов - богатая, свежая, бодрящая и радостная. Пожалуй, это время года обладает самой разнообразной палитрой: ранняя весна ещё довольно блеклая и серая, а ближе к концу она набирает цвет, яркость и сок. Дизайнеры студии EEDS Евгения Ермолаева и Людмила Самойлова подготовили несколько рекомендаций, как можно использовать весенние оттенки для вдохновения при оформлении интерьеров.СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ СОЧЕТАНИЯВ первую очередь, приход весны характеризуется увеличенным световым днем, становится больше солнца и чистого голубого неба. Как маленькие солнечные зайчики, повсюду появляются цветы мать-и-мачехи и первые зеленые побеги. Желтый, голубой и зеленый цвета неизменно способствуют созданию весеннего настроения. Такие сочные и жизнерадостные сочетания можно использовать одновременно, но дозировано. Они подойдут для общественных зон кухни, гостиной, гостевого санузла. С помощью одной из этих ярких красок можно добавить энергичный акцент в ваш интерьер.Чтобы освежить свой интерьер, попробуйте добавить пару желтых или зеленых подушек. Также эти цвета можно использовать на предметах декора: вазы, статуэтки, настенные часы или картины.ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫВесна - это время цветов и молодой зелени. Начинается это время с замечательного весеннего праздника 8 марта, когда мужчины с удовольствием поздравляют своих дам и дарят первые тюльпаны, красные, желтые, сиреневые, веточки солнечной мемозы и другие цветы. Потом мы с нетерпением ждем, когда распустится ароматная сирень - нежная белая, крупная махровая насыщенного пурпурного цвета или классического светло-фиолетового оттенка. Но не только яркие и крупные цветы, но и простые веточки с набухающими почками вербы или молодые зеленые листочки могут создать легкую атмосферу ожидания и обновления. Цветочные мотивы и принты с изображением нежных веточек будут уместны в спальне и детских комнатах.Всегда было в тренде украшать дома живыми цветами. Например, зеленые ветви рускуса, гипсофилы, салала наполнят ваш интерьер не только сочными красками но и приятным ароматом.ПАСТЕЛЬНЫЕ И НЕНАВЯЗЧИВЫЕВесна - начало года, она всегда ассоциируется с молодостью и нежностью, что можно подчеркнуть, используя пастельную палитру. Пастельные цвета, слегка припудренные, сейчас на пике популярности, особенно мягкий мятный оттенок и приглушенный розовый цвет. Эти цвета уместны в любом интерьере и помещении. Их можно использовать в качестве ненавязчивого фона при покраске стен или как акценты в текстиле и декоре.НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИРанней весной сходит снежный покров и мы начинаем замечать природу в ее естественной красе. Все что нас окружает и вдохновляет, можно удачно перенести в свой интерьер.Землянистые и глубокие серо коричневые оттенки в теплых тонах являются прекрасной канвой для любого интерьера. Такие цвета отлично сочетаются с зелеными травянистыми или древесными оттенками.Природную тему можно поддержать, использовав в интерьере натуральные ткани, как например лен, хлопок. Подобные оттенки не любят перегруза в деталях, они естественны в своей красоте и прекрасно смотрятся в современных минималистичных и скандинавских интерьерах.Евгения Ермолаева и Людмила Самойлова – дизайнеры студии EEDS