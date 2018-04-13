Виктория Лопырева оказалась в числе гостей, пришедших на премьеру фильма Данилы Козловского Тренер. Пользователи Сети обратили внимание, что на снятая на мероприятии модель сильно отличается от тех фото, которые выкладывает у себя в соцсети.

Виктория Лопырева оказалась в числе гостей, пришедших на премьеру фильма Данилы Козловского "Тренер". Пользователи Сети обратили внимание, что на снятая на мероприятии модель сильно отличается от тех фото, которые выкладывает у себя в соцсети.В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снялся популярный актер Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного деятеля пришло множество знаменитостей. Среди них оказалась и модель Виктория Лопырева.Яркая блондинка появилась перед многочисленными журналистами в коротком красном платье и черных ботфортах. Завершали образ распущенные светлые волосы и дорогие украшения. Интересно, что на мероприятие Виктория пришла без своего "вечного" жениха, "золотого голоса России" Николая Баскова.Впрочем, блондинка не скучала без своего избранника. Она крутилась перед фотографами, позируя на камеры и широко улыбаясь.Снимки с премьеры довольно быстро распространились в Сети. Многочисленные комментаторы весьма неоднозначно отреагировали на фото Лопыревой. В частности, многие внимательные пользователи отметили явную разницу между Викой, какой она предстала на премьере, и другой Викой, которая ведет свою страничку в Instagram."Вот смотрю на эту фотку и понимаю, что Лопырева явно не та, за кого себя выдает на своей страничке... Там вся отфотошопленная... А в реале далеко не идеальная", "Вот что значит не свой инстаграм. Талия сразу не 50, а вполне себе 75. Да, Викуся? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "ладно талия! В инста она девочка-девочка ,а здесь Вика выглядит как дама неопределённого возраста, ощущение ,что лицо покрыто толстым слоем воска, забальзамировалась (прости Господи)", "На Бабкину становится похожа", "Вика, где дивная талия и изгибы?))", "Лопырева стала такая карикатурная)) ей можно теперь играть третью подружку в ситкоме Одна за всех, ей и грим не понадобится)", "Лопырева здесь и у себя в Инстаграмме – два разных человека)", – высказали свое мнение пользователи Сети.