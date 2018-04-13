В третий игровой день волейбольный клуб «Владимир» встречался с хозяевами 2 тура финала чемпионата России волейболистами «Подмосковья» из Одинцово.

В третий игровой день волейбольный клуб «Владимир» встречался с хозяевами 2 тура финала чемпионата России волейболистами «Подмосковья» из Одинцово.Матч выдался очень боевым от начала и до самого конца. В первой партии преимущество захватили подмосковные волейболисты и довели ее до победы 25:16.Владимирские волейболисты сумели выровнять игру, проявили огромную волю к победе и в следующих двух партиях при отчаянном сопротивлении хозяев вырывали победу 38:36 и 25:23, поведя в счете 2:1.В четвертом сете «Подмосковье» вернуло себе инициативу, сразу повело в счете, доведя его до победы 25:12.Тай-брейк также получился интересным и держал зрителей в напряжении до самого финального свистка. «Подмосковье» постоянно лидировало, но «Владимир» боролся отчаянно до последнего розыгрыша, но все-таки до победы не дотянулся, уступив в решающей партии 13:15.«Подмосковье» одержало победу 3:2 (25:16, 36:38, 23:25, 25:12, 15:13) и сравнялось по показателям с ВК «Владимир» (по 4 победы, 10 очков, соотношение выигранных и проигранных партий 16:19).После свободного от игр дня в субботу «Владимир» играет с лидером турнира «Автомобилистом», а в воскресенье с «Тюменью», идущей на втором месте.