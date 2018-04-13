Ульяновский автозавод поднял цены на все комплектации внедорожника "Патриот" - минимальная стоимость модели преодолела "психологический барьер" в 700 000 рублей. Причина подъема цен кроется в росте курса валюты и низкой локализации сборки внедорожника.

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