Площадкой для «Тотального диктанта» станет филиал Финансового университета. Начало в 2 часа дня.

Завтра, 14 апреля, во Владимире уже в пятый раз пройдет «Тотальный диктант». Автором текста для его написания стала российская писательница Гузель Яхина. Отрывки текста с названиями "Утро", "День" и "Вечер" рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.Площадкой для «Тотального диктанта» во Владимире станет филиал Финансового университета. Начало в 2 часа дня. А для тех, кто не сможет прийти, трансляция диктанта будет организована на сайте.Кстати, организаторы приоткрывали завесу тайны и назвали 10 сложных слов, которые встретятся в диктанте. Среди них такие, как"наличник", "декламировать", "сомнамбула", "циферблат", "палисадник", "зенит", "шалопай", "лоханка", "вперемежку" и "вперемешку"(последние два пишутся с разными буквами в зависимости от контекста).Также организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, поэтому члены экспертного совета акции решили не исключать его из текста.Информационный партнер "Тотального диктанта" во Владимире - "Русское радио Владимир"