Напомним, что Указом Президента России Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

Во Владимирской области утвержден План добровольческих мероприятий на 2018 год. Документ включает в себя около 230 событий.Волонтёры примут участие в организации и проведении XXIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации («Владимир – библиотечная столица России 2018») в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, VI Владимирского экономического форума, VII парламентского форума, 35-го Чемпионата Европы по пахоте, 7-го Открытого чемпионата России по пахоте, Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», Регионального молодёжного образовательного форума «Верю в Отечество», а также самого масштабного мероприятия в сфере добровольчества – Молодёжного форума ЦФО и регионов России «ДоброСаммит».Мероприятия, включённые в план, будут проводиться на уровне Регионального добровольческого ресурсного центра, Регионального добровольческого координационного центра по направлениям «Событийное волонтёрство», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Юный доброволец», «Серебряное волонтёрство», «Добровольцы ЧС», а также муниципальных и вузовских добровольческих центров Владимирской области.План добровольческих мероприятий на 2018 год размещен на официальном сайте комитета по молодежной политике областной администрации.Напомним, что Указом Президента России Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации. В своем мартовском Послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что в настоящее время деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей.