Балерина Анастасия Волочкова надела неуместный наряд на передачу о семейных ценностях. Поклонников разозлила эта оплошность танцовщицы.

Балерина Анастасия Волочкованадела неуместный наряд на передачу о семейных ценностях. Поклонников разозлилаэта оплошность танцовщицы.В своем Instagram-аккаунте блондинкаопубликовала пару фотографий бекстейджа сьемок телепередачи "Когда все дома" сТимуром Кизяковым. Анастасия и ее родные стали приглашенными звездами нового выпуска.На одном из снимков семейство и ведущий телепередачи сидят за столом в окружении шикарных предметовинтерьера. Поклонники обратили внимание на слишком откровенный вырез платьяВолочковой. По мнению комментаторов для передачи, которая выходит воскреснымутром нужно было выбрать наряд поскромнее."Как коровьи лепешки.Волочкова уже не в том возрасте,чтоб трясти выменем. Уже пора приобщиться кбогу а ее все больше тянет на разврат. Ни вкуса нет ни воспитания а было времякогда сидел в зале с замиранием духа смотрел прекрасную лебедь. А теперьпривратилась в тетку ,очень жаль видеть во что превратилась. И как же беситволочковская псевдоблаготворительность ,не боится бога совсем.", "Титьки вывалила...астол пустой..", "ну не зря кизякова пнули с первого канала..писали омахинациях на детях сиротах, они стоят друг друга. Это чучела в рваном платьелюдей встречает,а за столом свои отвислые блины навалила", -злобствовали комментаторы.Другие отметили, что Анастасияне создает впечатление человека, на мнение которого стоит ориентироваться ввопросах благополучия в доме. "О каких семейных ценностях идет речь？Что детям прививать？Голыетелеса？Неадекват вкровати утром？Шпагаты？Вы то что своей дочери в голову вбиваете с юныхлет？Чем мужика нужно брать？Гдедействительно культурные духовные ценности？Однаразвлекуха. Смотри, доча, и учись у мамы, как нужно жить без особогонапряга.... Бедная и морально и материально, жизнь на подачках проходит. А гдевы сами？Великаябалерина, ******, где ученики, школа？И чтопередавать？Вообщем дурындавеликая и клоун российского шоубиза！Асамооценка зашкаливает, пипец...Может психиатр поможет и найдете себе в этойжизни достойное применение", – не пожалел слов подписчик.