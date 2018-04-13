Балерина Анастасия Волочкова надела неуместный наряд на передачу о семейных ценностях. Поклонников разозлила эта оплошность танцовщицы.

Балерина Анастасия Волочкованадела неуместный наряд на передачу о семейных ценностях. Поклонников разозлилаэта оплошность танцовщицы.В своем Instagram-аккаунте блондинкаопубликовала пару фотографий бекстейджа сьемок телепередачи "Когда все дома" сТимуром Кизяковым. Анастасия и ее родные стали приглашенными звездами нового выпуска.На одном из снимков семейство и ведущий телепередачи сидят за столом в окружении шикарных предметовинтерьера. Поклонники обратили внимание на слишком откровенный вырез платьяВолочковой. По мнению комментаторов для передачи, которая выходит воскреснымутром нужно было выбрать наряд поскромнее. Досталось даже ведущему передачи "Когда все дома" Тиуру Кизякову. До этого настоящий шквал унижений он испытал из-за скандального ухода своего проекта с Первого канала и подозрений в мошенничестве."Как коровьи лепешки.Волочкова уже не в том возрасте,чтоб трясти выменем. Уже пора приобщиться кбогу а ее все больше тянет на разврат. Ни вкуса нет ни воспитания а было времякогда сидел в зале с замиранием духа смотрел прекрасную лебедь. А теперьпривратилась в тетку ,очень жаль видеть во что превратилась. И как же беситволочковская псевдоблаготворительность ,не боится бога совсем.", "Титьки вывалила...астол пустой..", "ну не зря кизякова пнули с первого канала..писали омахинациях на детях сиротах, они стоят друг друга. Это чучела в рваном платьелюдей встречает,а за столом свои отвислые блины навалила", -злобствовали комментаторы.Другие отметили, что Анастасияне создает впечатление человека, на мнение которого стоит ориентироваться ввопросах благополучия в доме. "О каких семейных ценностях идет речь？Что детям прививать？Голыетелеса？Неадекват вкровати утром？Шпагаты？Вы то что своей дочери в голову вбиваете с юныхлет？Чем мужика нужно брать？Гдедействительно культурные духовные ценности？Однаразвлекуха. Смотри, доча, и учись у мамы, как нужно жить без особогонапряга.... Бедная и морально и материально, жизнь на подачках проходит. А гдевы сами？Великаябалерина, ******, где ученики, школа？И чтопередавать？Вообщем дурындавеликая и клоун российского шоубиза！Асамооценка зашкаливает, пипец...Может психиатр поможет и найдете себе в этойжизни достойное применение", – не пожалел слов подписчик.