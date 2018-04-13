Максим Галкин ответил на обвинения в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Юморист еле сдерживался от гнева.

Максим Галкин ответил на обвинения в адрес Аллы БорисовныПугачевой. Юморист еле сдерживался от гнева.В своем Instagram артист опубликовал ролик, в которомзаявил, что ни он, ни его супруга на премьере не присутствовали. Галкин уверил зрителей, что не знал про мероприятие, его супругу обругали незаслуженно."Тут нас жестко осудили в Сети за то, что мы были вчера на премьереДанилы Козловского. Мне очень хочется, чтобы журналисты, которые нас осуждают,рассказали что-нибудь о фильме. Может быть их позвали, и они видели фильм? А тотак и г***ом полили, а мы и фильма даже не смотрели", – негодовал артист.Галкина явно задели претензии прессы, он заметно нервничал,записывая это послание. Сложилось впечатление, что юморист взбешен нападками СМИ и с трудом сдерживает эмоции. В конце сообщения он добавил, чтожурналисты оторвались от реальности и рассказывают о той жизни, которую он иего жена не ведут.Пользователи тут же отреагировали на публикацию артиста."Оправдание гласит о виновности. Зря! Пусть прессаболтает что хочет, а вы живите и здравствуйте", "Максим они просто вам завидуют","А какая кому разница где вы были. вы вообще можете для себя пожить без отчёта.Пусть восхищаются по разрешению", "Да ладно. Журналюги хлеб зарабатывают. Нестоит обращать внимание. Вон Трамп и Тереза много чего говорят. Всему веритьчто ли?", "Как мой супруг говорит, если пишут о тебе плохо, значит менязаметили и продвижение есть", "Непонятно, почему нужно осуждать, еслисходили на показ. Вот Киркоров был на показе, и в восторге он", – поддержализвездную пару фанаты.Добавим, АллаБорисовна была заявлена, как официально подтвержденный гость мероприятия,что и навело журналистов на мысли о ее согласии прийти на премьеру дебютного фильмаДанилы Козловского "Тренер".Ранее в Сетимуссировался скандал с нелицеприятным высказыванием Козловского о жителях нашей страны. Он, винтервью спортивному изданию, посетовал на хамство и озлобленность россиян.