Максим Галкин ответил на обвинения в адрес Аллы Пугачевой. Юморист еле сдержал гнев.

Максим Галкин ответил на обвинения в адрес Аллы Пугачевой. Юморист еле сдержал гнев.В своем Instagram артист опубликовал ролик, в которомзаявил, что их с Примадонной не было на премьере фильма "Тренер" Данилы Козловского. Галкин уверил зрителей, что не знал о мероприятии, и его супругу за "присутствие" там обругали незаслуженно."Тут нас жестко осудили в Сети за то, что мы были вчера на премьереДанилы Козловского. Мне очень хочется, чтобы журналисты, которые нас осуждают,рассказали что-нибудь о фильме. Может быть, их позвали, и они видели фильм? А то ****** полили, а мы и фильм даже не смотрели!" – негодует артист.Судя по всему, Галкина задели претензии прессы – он заметно нервничал,записывая это послание. Сложилось впечатление, что юморист взбешен нападками СМИ и с трудом сдерживает эмоции. В заключение Максим отметил, чтожурналисты оторвались от реальности и рассказывают о жизни, которую он иего супруга не ведут.Пользователи тут же отреагировали на публикацию: "Оправдание гласит о виновности. Зря! Пусть прессаболтает что хочет, а вы живите и здравствуйте", "Максим они просто вам завидуют","А какая кому разница где вы были. вы вообще можете для себя пожить без отчета.Пусть восхищаются по разрешению", "Да ладно. Журналюги хлеб зарабатывают. Нестоит обращать внимание. Вон Трамп и Тереза много чего говорят. Всему веритьчто ли?", "Как мой супруг говорит, если пишут о тебе плохо, значит менязаметили и продвижение есть", "Непонятно, почему нужно осуждать, еслисходили на показ. Вот Киркоров был на показе, и в восторге он (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Добавим, что Алла Пугачева была заявлена как официально подтвержденный гость мероприятия. Видимо, это и навело журналистов на мысли о ее присутствии на премьере дебютного фильмаДанилы Козловского "Тренер".Ранее в Сетимуссировался скандал с нелицеприятным высказыванием Козловского о жителях нашей страны. В интервью спортивному изданию актер указал на хамство и озлобленность россиян.