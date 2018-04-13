Погружение в историю. Владимир в 23 раз принял крупную краеведческую конференцию. В этом году её посвятили историческим событиям 1918 года. Более 80 историков из разных уголков России, а также из Болгарии и Казахстана рассказали о том, чем уникальна была эта эпоха. С учёными пообщалась Маргарита Махрова.
Погружение в историю. Владимир в 23 раз принял крупную краеведческую конференцию. В этом году её посвятили историческим событиям 1918 года. Более 80 историков из разных уголков России, а также из Болгарии и Казахстана рассказали о том, чем уникальна была эта эпоха. С учёными пообщалась Маргарита Махрова.