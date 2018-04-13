Известные люди вдохновят коллег по цеху и бизнесменов на новые свершения. 23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 – форум об идеях, которые меняют реальность.

Известные люди вдохновят коллег по цеху и бизнесменовна новые свершения. 23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 –форум об идеях, которые меняют реальность.Организует встречу Школа бизнеса "Синергия", а главнаяцель события – вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Спикерами форума станут актер Константин Хабенский, журналист и шоумен Андрей Малахов, телеведущий Владимир Соловьев, космонавт-испытательСергейРязанский, продюсер проекта "Наша Russia" Гарик Мартиросян, генеральный продюсер"Матч ТВ" Тина Канделаки и другие медийные фигуры. Посложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется шестьтысяч участников.Каждый спикер расскажет о своих личных свершениях: впечатляющихрезультатах в бизнесе, науке, спорте, культуре, журналистике. На выступление отведено 30 минут, за это время аудитория услышит яркие идеи, которые позволят участникам форума по-новомувзглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения."Предпринимателя, действующего в современныхреалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Онсталкивается с такой же колоссальной нагрузкой, и должен в считанные секундысуметь принять правильное решение, полагаясь только на себя", – считаетгерой России Сергей Рязанский. Именно он вынес в безвоздушное пространствофакел Сочинской олимпиады. Космонавт уверен в том, что самое главное для человекаверить в свои силы.Школа бизнеса "Синергия" не в первый раз приглашаетнестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов,главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфередеятельности. Так, в предыдущем году одним из выступающих стал Иван Ургант,который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает вбизнесе и жизни.Школа бизнеса "Синергия" была основана в 1988 году, онастала первой бизнес-школой в России и СНГ. Здесь проводится обучение попрограммам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущихроссийских и мировых экспертов. Качество образования отмечено шестью престижнымиаккредитациями международной ассоциации AMBA. У школы есть филиалы за рубежом:в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам ExecutiveEducation на английском языке.