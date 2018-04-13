Известные люди вдохновят коллег по цеху и бизнесменов
на новые свершения. 23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 –
форум об идеях, которые меняют реальность.
Известные люди вдохновят коллег по цеху и бизнесменов
на новые свершения. 23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 –
форум об идеях, которые меняют реальность.
Организует встречу Школа бизнеса "Синергия", а главная
цель события – вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Спикерами форума станут актер Константин Хабенский, журналист и шоумен Андрей Малахов, телеведущий Владимир Соловьев, космонавт-испытатель
Сергей
Рязанский, продюсер проекта "Наша Russia" Гарик Мартиросян, генеральный продюсер
"Матч ТВ" Тина Канделаки и другие медийные фигуры. По
сложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется шесть
тысяч участников.
Каждый спикер расскажет о своих личных свершениях: впечатляющих
результатах в бизнесе, науке, спорте, культуре, журналистике. На выступление отведено 30 минут, за это время аудитория услышит яркие идеи, которые позволят участникам форума по-новому
взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения.
"Предпринимателя, действующего в современных
реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Он
сталкивается с такой же колоссальной нагрузкой, и должен в считанные секунды
суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя", – считает
герой России Сергей Рязанский. Именно он вынес в безвоздушное пространство
факел Сочинской олимпиады. Космонавт уверен в том, что самое главное для человека
верить в свои силы.
Школа бизнеса "Синергия" не в первый раз приглашает
нестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов,
главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере
деятельности. Так, в предыдущем году одним из выступающих стал Иван Ургант,
который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в
бизнесе и жизни.
Школа бизнеса "Синергия" была основана в 1988 году, она
стала первой бизнес-школой в России и СНГ. Здесь проводится обучение по
программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих
российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено шестью престижными
аккредитациями международной ассоциации AMBA. У школы есть филиалы за рубежом:
в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам Executive
Education на английском языке.