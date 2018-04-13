Невозможность ввести миротворцев в Донбасс и на границу с Россией по варианту Киева заставляет сильно нервничать украинского президента. Порошенко выступил в телешоу с гневным обращением к президенту России, называя Владимира Путина на ты.

Невозможность ввести миротворцев в Донбасс и на границу сРоссией по варианту Киева заставляет сильно нервничать украинского президента.Порошенко выступил в телешоу с гневным обращением к президенту России, называяВладимира Путина на "ты".Петр Порошенко уверен, что российский президент можетпрекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе. По мнениюукраинского лидера, это очень легко: Москве надо всего лишь прекратить налагатьвето на подготовленные Киевом резолюции в Совбезе ООН и позволить ввести наюго-восток Украины миротворцев – но по украинской схеме.При этом Порошенко так возбудился, что стал "тыкать"российскому президенту. "На сегодняшний день уже создается атмосфера, чтомиротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господинПутин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это натебе лежит ответственность... за развертывание войны и агрессии против нашегогосударства", – заявил украинский президент.По словам Порошенко, уже более 40 стран готовы принятьучастие в миротворческой миссии в Донбассе. В их числе Канада, Австрия,Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки", сообщает пресс-служба украинского президента.Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопросна голосование Совбеза ООН – "как только Россия примет позицию всего мира".Порошенко уверен, что его проект поддержат "многие члены СоветаБезопасности".Ранее некоторые украинские блогеры писали о встрече сПорошенко, на которой тот поделился "секретным планом". Если примутукраинскую схему, то сначала миротворцы ООН заходят и перекрывают границу сРоссией на всей ее протяженности. Далее, по данным информаторов, туда зайдутВСУ и "зачистят Донбасс".