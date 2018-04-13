Невозможность ввести миротворцев в Донбасс и на границу с
Россией по варианту Киева заставляет сильно нервничать украинского президента.
Порошенко выступил в телешоу с гневным обращением к президенту России, называя
Владимира Путина на ты.
Невозможность ввести миротворцев в Донбасс и на границу с
Россией по варианту Киева заставляет сильно нервничать украинского президента.
Порошенко выступил в телешоу с гневным обращением к президенту России, называя
Владимира Путина на "ты".
Петр Порошенко уверен, что российский президент может
прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе. По мнению
украинского лидера, это очень легко: Москве надо всего лишь прекратить налагать
вето на подготовленные Киевом резолюции в Совбезе ООН и позволить ввести на
юго-восток Украины миротворцев – но по украинской схеме.
При этом Порошенко так возбудился, что стал "тыкать"
российскому президенту. "На сегодняшний день уже создается атмосфера, что
миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин
Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на
тебе лежит ответственность... за развертывание войны и агрессии против нашего
государства", – заявил украинский президент.
По словам Порошенко, уже более 40 стран готовы принять
участие в миротворческой миссии в Донбассе. В их числе Канада, Австрия,
Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки", сообщает пресс-служба украинского президента.
Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос
на голосование Совбеза ООН – "как только Россия примет позицию всего мира".
Порошенко уверен, что его проект поддержат "многие члены Совета
Безопасности".
Ранее некоторые украинские блогеры писали о встрече с
Порошенко, на которой тот поделился "секретным планом". Если примут
украинскую схему, то сначала миротворцы ООН заходят и перекрывают границу с
Россией на всей ее протяженности. Далее, по данным информаторов, туда зайдут
ВСУ и "зачистят Донбасс".