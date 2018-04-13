Российские самолеты-разведчики стали чаще появляться у границ Японии. За 2017 финансовый год истребителям островного государства пришлось 390 раз вылетать на перехват боевых машин ВКС РФ. Это на 89 раз больше, чем в 2016 году.

Российские самолеты-разведчики стали чаще появляться у границ Японии. За 2017 финансовый год истребителям островного государства пришлось 390 раз вылетать на перехват боевых машин ВКС РФ. Это на 89 раз больше, чем в 2016 году, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Воздушные силы Самообороны.При этом японские военные отмечают, что российские разведчики обычно пролетают рядом с островами Хоккайдо и Хонсю, но никогда не нарушают воздушное пространство страны.Между тем активность Китая снизилась. Самолеты-шпионы КНР у своих границ Япония замечала всего 500 раз за 2017 год. В то время как два года назад истребителям островного государства приходилось вылетать на перехват 851 раз.Кстати, на этой неделе российская ПВО засекала 24 иностранных летательных аппарата, которые вели разведку рядом с государственной границей РФ. И 4 раза истребители поднимались в воздух, чтобы отогнать особенно наглых шпионов, пишет газета "Красная звезда".