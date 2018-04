Президент Дональд Трамп пока не принял решение об ударе США по Сирии. Об этом объявила постпред США при ООН Никки Хейли. Но если Вашингтон и его союзники решат действовать в Сирии, по мнению Хейли, то только в защиту принципов и основополагающих международных норм и на пользу всем странам мира.

Президент Дональд Трамп пока не принял решение об ударе США по Сирии. Об этом объявила постпред США при ООН Никки Хейли. Но если Вашингтон и его союзники решат действовать в Сирии, по мнению Хейли, то только в защиту принципов и основополагающих международных норм и на пользу всем странам мира.Ранее президент США опубликовал в своем Twitter сообщение о том, чтобы Россия готовилась сбивать американские ракеты, летящие в Сирию. При этом, добавил Трамп, ракеты будут хорошими, новыми и "умными", напоминает ТАСС.Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, оговорился при этом министр обороны США Джеймс Мэттис. Пентагон при этом предоставил Белому дому военные варианты действий, если они будут уместны.Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.Немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте, призвал США российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, события развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. При этом Москва предупредила, что вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников. За все придется ответить, пояснил российский постпред, как и за предыдущие интервенции, погрузившие ряд стран на долгие годы в пучину кризиса и приведшие к неисчислимым жертвам.Василий Небензя подчеркнул, что у него складывается ощущение, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария в отношении Сирии."Этого допустить нельзя, — заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН российский представитель. — Перед глазами недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок или ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную, пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас".Российский представитель в Организации Объединенных Наций назвал поведение Вашингтона безответственным, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно для статуса постоянного члена Совета безопасности ООН он призвал США вернуться в международно-правовое поле.США, как сообщила Никки Хейли, считают, что Дамаск за пять лет гражданской войны по крайней мере 50 раз применяли химоружие, а по оценке общественности – 200 раз. Между тем, Дамаск и побывавшие на месте так называемого применения химоружия российские военные эксперты категорически отрицают наличие следов зарина, хлора и других химических веществ. Москва абсолютно уверена в постановочном характере обвинений и видео, которое было снято известными специалистами по изготовлению фейков – "Белыми касками". В единственный госпиталь в сирийской Думе выехали эксперты Организации по запрету химоружия. Они должны взять образцы на месте, а затем дать ответ на вопрос была ли атака или весь шум – это черный пиар сирийских террористов и тех, кто их реально поддерживает.