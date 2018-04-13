Диана Шурыгина дважды не смогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, во второй ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.

Диана Шурыгина дважды несмогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, вовторой ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.Жертваизнасилования и малоизвестный исполнитель Саша Акт были приглашены выступить на московскую площадку "Дома-2". Планировалось, что Диана представит одну из своих песен на свадебном торжестве шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович. Но, увы...Молодожены, гости и музыканты,прождали полдня. Предыдущая съемка затянулась иих не могли впустить в помещение. Жениха и невесту отсняли, а горе-исполнителей прогнали домой в три часа ночи, так и не дав спеть."Это было ужасно. Сначала намсказали немного подождать, а потом все растянулось на шесть часов! На женуГогена было страшно смотреть: все-таки Екатерине не 20 лет. Неуважениекакое-то. Диана и Саша тоже нервничали, под конец стали возмущаться, но всеравно ждали. А потом продюсер проекта сказала, что уже ничего не нужно. Вот кактак можно договариваться? Видимо, Бог не зря любит троицу. Устроим презентациюна следующей неделе в клубе, накроем пару столов и позовем только самых близкихи журналистов", – поделилась со продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.Добавим, что Диана должна быладебютировать еще прошлой осенью, на дне рождении Бичаровой. Вместе с СашейАктом она планировала исполнить сингл "Рассвет без нее".Однако, спеть Шурыгинойпомешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и еесупруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. "Я действительно готовиласьвыйти на сцену и даже записывала песню в студии. Но потом в ресторане появилсяэтот блогер Торин с овцой на веревке, отобрал микрофон у ведущих и началвыкрикивать на весь ресторан мое имя. Я повелась на провокацию, испугалась,уехала и в итоге сорвала выступление. Мне неудобно за свое поведение передвиновницей торжества и моим продюсером Дианой Бичаровой", – рассказала после исполнительница.