Диана Шурыгина дважды не
смогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, во
второй ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.
Диана Шурыгина дважды не
смогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, во
второй ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.
Жертва
изнасилования и малоизвестный исполнитель Саша Акт были приглашены выступить на московскую площадку "Дома-2". Планировалось, что Диана представит одну из своих песен на свадебном торжестве шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович. Но, увы...
Молодожены, гости и музыканты,
прождали полдня. Предыдущая съемка затянулась и
их не могли впустить в помещение. Жениха и невесту отсняли, а горе-исполнителей прогнали домой в три часа ночи, так и не дав спеть.
"Это было ужасно. Сначала нам
сказали немного подождать, а потом все растянулось на шесть часов! На жену
Гогена было страшно смотреть: все-таки Екатерине не 20 лет. Неуважение
какое-то. Диана и Саша тоже нервничали, под конец стали возмущаться, но все
равно ждали. А потом продюсер проекта сказала, что уже ничего не нужно. Вот как
так можно договариваться? Видимо, Бог не зря любит троицу. Устроим презентацию
на следующей неделе в клубе, накроем пару столов и позовем только самых близких
и журналистов", – поделилась со продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.
Добавим, что Диана должна была
дебютировать еще прошлой осенью, на дне рождении Бичаровой. Вместе с Сашей
Актом она планировала исполнить сингл "Рассвет без нее".
Однако, спеть Шурыгиной
помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее
супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. "Я действительно готовилась
выйти на сцену и даже записывала песню в студии. Но потом в ресторане появился
этот блогер Торин с овцой на веревке, отобрал микрофон у ведущих и начал
выкрикивать на весь ресторан мое имя. Я повелась на провокацию, испугалась,
уехала и в итоге сорвала выступление. Мне неудобно за свое поведение перед
виновницей торжества и моим продюсером Дианой Бичаровой", – рассказала после исполнительница.