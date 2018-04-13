Сергей и Юлия Скрипаль жили под колпаком российских спецслужб. Москва как минимум пять лет читала всю их переписку, заявили в Лондоне. Наблюдатели называют откровения Лондона очередным фейком.

Сергей и Юлия Скрипаль жили под колпаком российскихспецслужб. Москва как минимум пять лет читала всю их переписку, заявили вЛондоне. Наблюдатели называют "откровения" Лондона очередным фейком.Спецслужбы России постоянно следили за Скрипалями. Их почтучитали в Москве по меньшей мере последние 5 лет, заявил советник понациональной безопасности Великобритании Марк Седвилл. Его откровенияопубликовал телеканал Sky News."По данным главы органов безопасности, эксперты военнойразведки ГРУ в области кибертехнологий работали с аккаунтами электронной почтыЮлии Скрипаль по меньшей мере с 2013 года", – утверждают британскиежурналисты."Рассекреченные" данные весьма удивили послаРоссии в Великобритании. "Откуда взялись доказательства того, что Россияпроводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британскихколлег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они неудовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии", – задалриторические вопросы Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.Работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению бывшего шпиона нервно-паралитическим веществом A-234 причастна Россия – не предоставляя никаких доказательств.Российские эксперты отмечают, что Лондон просто продолжаетпоставлять фейковые новости. "На самом деле доказательная базамасштабнейшей провокации под названием "дело Скрипалей" разваливаетсяна наших глазах. Каких-то серьезных, основательных аргументов в пользу своейпозиции у Лондона нет", – пояснил в эфире радио Sputnik замдиректораИнститута истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, этоподтверждает тот факт, что "весомые" аргументы у британских спецслужбзакончились. И теперь все перешло в разряд низкокачественного троллинга.