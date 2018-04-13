Столичные власти рассматривают возможность строительства жилья по программе реновации в границах транспортно-пересадочный узлов (ТПУ). Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас рассматривается возможность размещения жилья по реновации в границах различных будущих ТПУ", - цитирует ее РИА Новости.Княжевская напомнила, что одна из стартовых площадок для строительства жилья по реновации расположена в границах ТПУ "Марьина роща". Об объемах строительства пока говорить рано, отметила глава Москомархитектуры, добавив, что информация появится по мере разработки градостроительной документации.Накануне стало известно, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила проект строительства ТПУ "Волжская" – на этом участке построят жилье для реновации.