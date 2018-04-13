Умер участник Comedy Баттл и Открытый микрофон Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.

Умеручастник "Comedy Баттл" и"Открытыймикрофон" Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.Уроженец Краснодара умер на улице, потеряв сознание. Причинойсмерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался наплохое здоровье. Незадолго до произошедшего молодой человек разговаривал потелефону."В ночь на 11 апреля послесудейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, нашвыпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было24 года", – написали в группе его университета в социальной сети ВКонтакте. "Выражаемискренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе,Андрей..." – гласит запись.У Андреяостались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с малышкой,а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу "Открытыймикрофон" он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19лет. "Мы с женой разошлись обоюдно… Я думал, брак – это наивысшаяступень... Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет", – поделилсяЖмакин.Андреяпохоронят в Краснодаре 13 апреля, сообщает StarHit.ru.Друзья призывают поддержать финансами его мать и оставляют реквизиты ее карты.