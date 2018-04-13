Умер
участник Comedy Баттл и
Открытый
микрофон Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.
Умер
участник "Comedy Баттл" и
"Открытый
микрофон" Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.
Уроженец Краснодара умер на улице, потеряв сознание. Причиной
смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на
плохое здоровье. Незадолго до произошедшего молодой человек разговаривал по
телефону.
"В ночь на 11 апреля после
судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш
выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было
24 года", – написали в группе его университета в социальной сети ВКонтакте. "Выражаем
искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе,
Андрей..." – гласит запись.
У Андрея
остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с малышкой,
а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу "Открытый
микрофон" он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19
лет. "Мы с женой разошлись обоюдно… Я думал, брак – это наивысшая
ступень... Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет", – поделился
Жмакин.
Андрея
похоронят в Краснодаре 13 апреля, сообщает StarHit.ru.
Друзья призывают поддержать финансами его мать и оставляют реквизиты ее карты.