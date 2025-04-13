22-летний житель Калининградской области сбил в Вязниках 61-летнего пешехода. Мужчина пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, одна машина его пропустила, а вот другая

22-летний житель Калининградской области сбил в Вязниках 61-летнего пешехода. Мужчина пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, одна машина его пропустила, а вот другая нет. ДТП произошло около 11:35 12 апреля на улице Ленина в районе дома №37, рассказали Шестому каналу» в пресс-службе ГАИ области. Момент аварии запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как пешеход идет