Когда тает снег, зубры-обитатели Клязьминско-Лухского заказника торопятся уйти глубоко в лес, чтобы поесть свежей травки. Однако последнюю неделю Владимирскую область завалило снегом,

Когда тает снег, зубры-обитатели Клязьминско-Лухского заказника торопятся уйти глубоко в лес, чтобы поесть свежей травки. Однако последнюю неделю Владимирскую область завалило снегом, поэтому зубры решили не уходить пока от кормушек. Как рассказали в соцсетях дирекции особо охраняемых природных территорий, это показывает, что несмотря на то, что зубр – дикое животное, он понимает, что человек поможет