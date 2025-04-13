Он сам обратился в полицию и сообщил якобы о пропаже приятеля.

Во Владимирской области жителя Гусь-Хрустального подозревают в убийстве знакомого участника спецоперации. Он сам обратился в полицию и сообщил, что его приятель якобы пропал при странных обстоятельствах. Однако следователи смогли установить реальные обстоятельства преступления. Подробности — в материале .Показал, где спрятал тело43-летний подозреваемый пришел в дежурную часть 7 апреля. Он заявил об исчезновении друга — бойца СВО, который недавно вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.В первую очередь следователи проверили движение средств по банковским счетам пропавшего и изучили записи с камер наблюдения, на которые попал автомобиль заявителя. Правоохранители поняли, что мужчина не просто пропал, а его друг сообщает недостоверную информацию о случившемся.«Последний был задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса мужчина признался в убийстве приятеля и подробно рассказал об обстоятельствах содеянного, показав место сокрытия тела», — указали в пресс-службе ведомства.Оказалось, что причиной конфликта стали финансы.Кирпичом по головеПеред отправкой на СВО 62-летний мужчина отдал на хранение своему знакомому банковскую карту. На нее должны были поступать все выплаты. Часть денег приятель потратил на свои нужды. В итоге боец, вернувшись домой, узнал о «недостаче» в 400 тысяч рублей. Он потребовал вернуть всю сумму.Подозреваемый решил не отдавать деньги. 24 марта он под выдуманным предлогом забрал знакомого на автомобиле «ВАЗ 21099». Мужчина привез участника СВО в заброшенный дом в деревне Анопино и ударил его по голове кирпичом.«Убедившись, что знакомый умер, он на той же автомашине вывез тело в район деревни Ознобишино Селивановского района, где закопал», — отметили в СК.Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сдал автомобиль на запчасти, вещи и документы знакомого он просто выбросил. До этого подозреваемый перевел себе с чужого счета еще 90 тысяч рублей.Жителя Гусь-Хрустального заключили под стражу. Сейчас расследование продолжается.