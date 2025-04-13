Акция действует до 19 апреля.

Владимирская область стала участницей Всероссийской акции «Монетная неделя». Она проходит при поддержке Банка России. Цель этой акции — вернуть в оборот скопившиеся у граждан монеты, сократив тем самым затраты на чеканку металлических денег.В эти дни в отделения банков, магазины федеральных сетей, которые присоединились к акции, можно принести монеты и без комиссии обменять их на бумажные купюры. Или сразу зачислить на счёт. Но для этого владелец монет должен быть клиентом того банка, куда он пришёл с железными деньгами.Все потенциальным участникам акции лучше заранее разложить монеты по номиналам. Это сильно сократит время на обмен. Но есть два условия участия в акции: 1) наличие паспорта, 2) чтобы монеты находились в обращении — то есть были выпущены, начиная с 1997 года.