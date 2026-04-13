1946-ой год. Где-то на глухой горной тропе едут два бандеровца. Тихо поют песню. Вдруг один из них говорит:
- Микола, дивись-но, нiяк москаль нам назустрiч iде?
Схватили его, бедолагу, привязали к дереву, спрашивают:
- Ну шо, москаль, попався!
- Что вы говорите, хлопцы, я ж ничего не понимаю!
- Микола, а ну переведи йому!
- Ну что, русский, попался?
- Да вы чаво, я ж ничего...
- Шо? Микола, та шо вiн в бiса говорить?
- Каже, шо вiн чистий, як отой янгол небесний!
- Микола, так це ж той самий маскаль, який минулого року нашого звязкового з платньою арештував? Скажи йому, шо як не признаеться, то ми його застрiлимо!
- Хлопцы, да чего вы там говорите!?
- Микола, та переклади йому, курва його мать!
- Так это ты, тот самый русский, котор
