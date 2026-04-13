30‑летний житель Владимирской области обвинен в призывах к экстремизму.

Во Владимирской области задержан 30‑летний житель Александрова по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщили в следственном комитете региона и управлении ФСБ.Следствие полагает, что с 2023 по 2025 год мужчина публиковал в соцсети материалы, разжигающие ненависть к сотрудникам правоохранительных органов и российским военным.Кроме того, ему инкриминируют комментарий, в котором искажаются действия советских властей при обороне Ленинграда и распространяются заведомо ложные сведения о Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.Подозреваемого поместили под стражу на время следствия. Во время обысков изъяли электронные носители, направленные на экспертизу.Ранее в Ростове‑на‑Дону суд приговорил жителя Запорожской области за публичные призывы к терроризму в сети. По версии следствия, он призывал вступать в одно из украинских националистических формирований, нарушение выявили сотрудники УФСБ по Южному военному округу.