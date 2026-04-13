Синоптики советуют иметь при себе зонт.

Во Владимирскую область подойдет циклон, движущийся с юга в направлении Средней Волги.Ожидается рост облачности и местами непродолжительные осадки, днем температура преимущественно около +10...+12°.По словам Михаила Леуса из Центра погоды Фобос, в первой половине следующей недели температура продолжит повышаться.В прогнозе на понедельник и вторник, 13–14 апреля, возможны участки с +14...+16°, что на 4–5° выше климатической нормы.В то же время в черте Владимира на 14 апреля синоптики прогнозируют днем около +8...+10°, ночью до +5°; различия связаны с локальными атмосферными условиями. Ожидается северо-восточный ветер 8–10 м/с.Атмосферное давление прогнозируют в пределах 754–757 мм рт. ст.