Дело передано для рассмотрения в Кольчугинский городской суд.

Кольчугинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение против жителя Ивановской области по ч.1 ст.264 УК РФ.По версии следствия, мужчина оказывал пассажирские перевозки через интернет‑сервис.В мае 2025 года он принял заказ и на Ford Mondeo вез пассажирку из Александрова в Ивановскую область. Женщина сидела на заднем правом сиденье без ремня.На участке Кольчугино—Юрьев‑Польский водитель выехал на встречную полосу для обгона у нерегулируемого перекрестка.Один из обгоняемых — ВАЗ 2109 — снизил скорость перед поворотом налево к селу Давыдовское.При попытке избежать столкновения обвиняемый ускорился, но все же столкнулся с ВАЗом. Его машина съехала в правый кювет и опрокинулась.Пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, в том числе травму позвоночника. Сейчас она проходит реабилитацию в клинике Иванова.