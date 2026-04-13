Дело передано для рассмотрения в Кольчугинский городской суд.
Кольчугинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение против жителя Ивановской области по ч.1 ст.264 УК РФ.
По версии следствия, мужчина оказывал пассажирские перевозки через интернет‑сервис.
В мае 2025 года он принял заказ и на Ford Mondeo вез пассажирку из Александрова в Ивановскую область. Женщина сидела на заднем правом сиденье без ремня.
На участке Кольчугино—Юрьев‑Польский водитель выехал на встречную полосу для обгона у нерегулируемого перекрестка.
Один из обгоняемых — ВАЗ 2109 — снизил скорость перед поворотом налево к селу Давыдовское.
При попытке избежать столкновения обвиняемый ускорился, но все же столкнулся с ВАЗом. Его машина съехала в правый кювет и опрокинулась.
Пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, в том числе травму позвоночника. Сейчас она проходит реабилитацию в клинике Иванова.
