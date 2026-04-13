После празднования Светлого Христова Воскресения, которое в 2026 году выпало на 12 апреля, у многих жителей Владимирской области возникает вопрос: когда же наступает время для поминовения усопших? Можно ли ехать на кладбище сразу или нужно ждать? Редакция «33Live.Ru» подготовила подробный гид по датам и правилам посещения кладбища в этом году.Можно ли ехать на кладбище в саму неделю Пасхи?Вся неделя после Пасхи (с 12 по 18 апреля) называется Светлой седмицей. Это время исключительной радости о воскресшем Христе. В этот период в храмах не совершаются заупокойные службы (панихиды) и не принято предаваться скорби. Посещение кладбищ в эти дни не является «грехом», но противоречит духу праздника.Когда наступит главный день поминовения (Радоница) в 2026 году?Официальная дата — 21 апреля (вторник).Радоница — это 9-й день после Пасхи. Именно этот день считается «Пасхой для усопших». В 2026 году это вторник, 21 апреля. Во Владимирской области в этот день традиционно выделяются дополнительные автобусы к городским кладбищам (например, в Улыбышево), а во многих храмах проходят первые после перерыва заупокойные литургии.Можно ли поехать на кладбище в выходные перед Радоницей?Да, это самый популярный вариант.Поскольку Радоница выпадает на будний день, большинство жителей Владимира и области планируют поездку на выходные — 18 и 19 апреля (Красная горка). Церковь относится к этому с пониманием: это удобное время, чтобы прибраться на могилах после зимы, поправить ограды и покрасить памятники.Что нужно взять с собой на кладбище?Для поездки в середине апреля стоит подготовить «набор минимум».Для уборки. Перчатки, мешки для мусора, небольшие грабли и щетки. Апрель — время активной уборки прошлогодней травы и листвы.Цветы. Лучше приносить живые цветы (можно высадить многолетники) как символ вечной жизни. Если выбираете искусственные, убедитесь, что они качественные и не загрязняют окружающую среду.Свечи. Чтобы зажечь лампаду и помолиться.Вода и инструмент. Если планируете покраску или влажную уборку памятника.