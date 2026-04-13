В Собинском округе команда развития обсудила обмен опытом и новые проекты.

В Собинском округе команда развития приняла участие в съезде Совета муниципальных образований и в торжественном мероприятии, посвященном Дню органов местного самоуправления.Год назад съезд впервые прошел в Камешково, и участники договорились проводить такие встречи ежегодно.Совету муниципальных образований исполнилось 20 лет. Он зарекомендовал себя как площадка для обмена опытом и выработки совместных решений.Совет стал надежным партнером для правительства региона, помогая определить, какие инициативы эффективны, а какие требуют корректировки.20 марта Андрей Колгашкин досрочно сложил полномочия главы Судогодского округа. Совет избрал новым председателем его заместителя, главу Камешковского округа Анатолия Курганского, который имеет более десяти лет опыта в местном самоуправлении.