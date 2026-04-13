В ночь на 12 апреля Свято-Успенский собор во Владимире едва вместил всех желающих. Пасхальное богослужение — главное событие православного года. В соборе собрались сотни верующих, среди них первый замгубернатора Дмитрий Лызлов, председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова и временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков. Служба начинается с полунощницы. Белые облачения священнослужителей — символ чистоты и обновления.