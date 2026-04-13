14 апреля православные христиане чтят память преподобной Марии Египетской. В народном же календаре этот день получил сразу два звучных названия: «Зажги снега» и «Пустые щи». Почему в этот день во Владимирской губернии внимательно смотрели на берега Клязмы и какой секретный ингредиент добавляли в суп наши прабабушки, когда погреба пустели? Разбираемся в традициях в материале vlad.aif.ru.
Почему «Зажги снега» и «Пустые щи»?
Название «Зажги снега» связано с тем, что к середине апреля солнце становится по-настоящему ярким. Оно «зажигает» остатки снега в лесах под Судогдой и Ковровом, превращая их в искрящиеся ручьи. Считалось, что если лед на реках сходит быстро, то и год будет легким.
А вот «Пустыми щами» день прозвали по прозаичной причине. К середине апреля у рачительных хозяев подходили к концу запасы квашеной капусты — главного ингредиента сытных зимних щей. «В апреле щи — хоть щепу полощи», — шутили в народе. Приходилось проявлять смекалку, чтобы накормить семью.
Что можно и нужно делать 14 апреля
Почтить память святой. Марии Египетской молятся о защите от сглаза, дурных мыслей и о даровании смирения.
Задобрить Домового. На Руси верили, что 14 апреля просыпается Домовой. Чтобы он не проказничал и не путал нитки, его «угощали» — оставляли за печкой или в углу кухни блюдце с молоком и кусочек хлеба.
Вымыть входную дверь. В этот день было принято особо тщательно протирать вход в дом. Считалось, что чистая дверь не пропустит негатив и болезни внутрь.
Что строго запрещено
Хвастаться успехами. Наши предки верили: кто в день Марьи своими победами хвалится, тот все дочиста потеряет. Счастье 14 апреля любит тишину.
Ссориться и сквернословить. Любой конфликт в этот день может затянуться на долгие месяцы.
Оставлять немытую посуду. Грязь на кухне в этот день сулила финансовые трудности до самой осени.
Устраивать пышные застолья. Даже если запасы позволяют, день лучше провести в умеренности.
Рецепт «Пустых щей» со смыслом
Когда капуста заканчивалась, хозяйки варили «ленивые» или «бедные» щи. Вот рецепт, адаптированный под современную кухню, но сохранивший дух старины:
Ингредиенты:
Остатки квашеной капусты (даже если это только рассол — его тоже в дело!)
Картофель (нарезанный мелко, чтобы «загустить» суп)
Лук и морковь (обжаренные до золотистого цвета на постном масле)
Секрет владимирских хозяек: ржаная мука.
Как готовить:
В кипящую воду бросьте картофель. Пока он варится, пассеруйте мелко нарезанный лук и тертую морковь. Когда картофель станет мягким, разомните его толкушкой прямо в кастрюле — это даст «нажористость» без мяса. Добавьте остатки капусты.
Главный штрих: На сухой сковороде подсушите столовую ложку ржаной муки до орехового запаха и всыпьте в щи, постоянно помешивая. Суп станет густым, ароматным и очень сытным. Подавать лучше с серым хлебом и солью.
Приметы на погоду 14 апреля
Синий разлив рек — будет много травы и хороший сенокос.
Если лед сходит быстро — к урожайному лету.
Гром гремит — жди теплой и ясной весны.
Если ночью звезд не видно — скоро придут по-настоящему теплые дни.
Кстати, если вы решите 14 апреля отправиться на прогулку, посмотрите на вербы — если они начали пушиться, значит, весну уже не остановить.
