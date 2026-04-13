В народном же календаре этот день получил сразу два звучных названия: «Зажги снега» и «Пустые щи».

14 апреля православные христиане чтят память преподобной Марии Египетской. В народном же календаре этот день получил сразу два звучных названия: «Зажги снега» и «Пустые щи». Почему в этот день во Владимирской губернии внимательно смотрели на берега Клязмы и какой секретный ингредиент добавляли в суп наши прабабушки, когда погреба пустели? Разбираемся в традициях в материале vlad.aif.ru.Почему «Зажги снега» и «Пустые щи»?Название «Зажги снега» связано с тем, что к середине апреля солнце становится по-настоящему ярким. Оно «зажигает» остатки снега в лесах под Судогдой и Ковровом, превращая их в искрящиеся ручьи. Считалось, что если лед на реках сходит быстро, то и год будет легким.А вот «Пустыми щами» день прозвали по прозаичной причине. К середине апреля у рачительных хозяев подходили к концу запасы квашеной капусты — главного ингредиента сытных зимних щей. «В апреле щи — хоть щепу полощи», — шутили в народе. Приходилось проявлять смекалку, чтобы накормить семью.Что можно и нужно делать 14 апреляПочтить память святой. Марии Египетской молятся о защите от сглаза, дурных мыслей и о даровании смирения.Задобрить Домового. На Руси верили, что 14 апреля просыпается Домовой. Чтобы он не проказничал и не путал нитки, его «угощали» — оставляли за печкой или в углу кухни блюдце с молоком и кусочек хлеба.Вымыть входную дверь. В этот день было принято особо тщательно протирать вход в дом. Считалось, что чистая дверь не пропустит негатив и болезни внутрь.Что строго запрещеноХвастаться успехами. Наши предки верили: кто в день Марьи своими победами хвалится, тот все дочиста потеряет. Счастье 14 апреля любит тишину.Ссориться и сквернословить. Любой конфликт в этот день может затянуться на долгие месяцы.Оставлять немытую посуду. Грязь на кухне в этот день сулила финансовые трудности до самой осени.Устраивать пышные застолья. Даже если запасы позволяют, день лучше провести в умеренности.Рецепт «Пустых щей» со смысломКогда капуста заканчивалась, хозяйки варили «ленивые» или «бедные» щи. Вот рецепт, адаптированный под современную кухню, но сохранивший дух старины:Ингредиенты:Остатки квашеной капусты (даже если это только рассол — его тоже в дело!)Картофель (нарезанный мелко, чтобы «загустить» суп)Лук и морковь (обжаренные до золотистого цвета на постном масле)Секрет владимирских хозяек: ржаная мука.Как готовить:В кипящую воду бросьте картофель. Пока он варится, пассеруйте мелко нарезанный лук и тертую морковь. Когда картофель станет мягким, разомните его толкушкой прямо в кастрюле — это даст «нажористость» без мяса. Добавьте остатки капусты.Главный штрих: На сухой сковороде подсушите столовую ложку ржаной муки до орехового запаха и всыпьте в щи, постоянно помешивая. Суп станет густым, ароматным и очень сытным. Подавать лучше с серым хлебом и солью.Приметы на погоду 14 апреляСиний разлив рек — будет много травы и хороший сенокос.Если лед сходит быстро — к урожайному лету.Гром гремит — жди теплой и ясной весны.Если ночью звезд не видно — скоро придут по-настоящему теплые дни.Кстати, если вы решите 14 апреля отправиться на прогулку, посмотрите на вербы — если они начали пушиться, значит, весну уже не остановить.