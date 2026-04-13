Под надзором прокуратуры крыша дома была отремонтирована.

В Александровском муниципальном округе под надзором прокуратуры восстановили кровли, частично обрушившиеся из‑за скопления снега в феврале—марте 2026 года.15 февраля 2026 года в Карабаново на улице Мира, дом 28, рухнула часть крыши.По результатам проверки прокурор внес представление директору УК ООО «Парус» и возбудил в отношении руководителя дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ о нарушении лицензионных требований.За это предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет.Под контролем прокуратуры кровля в Карабаново отремонтирована. Аналогичный случай 1 марта в селе Андреевское, ул. Мелиораторов, дом 4 также устранен.