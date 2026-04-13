В округе Муром эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.С 7 по 13 апреля за помощью обратились 677 человек, среди них — 318 детей. Большинство получили амбулаторную помощь (всего 573 пациента, из них 272 ребенка).В 36 случаях у пациентов выявили норовирус, остальные диагнозы — острая кишечная инфекция. Состояние заболевших оценивают как средней тяжести. Уже 46 человек выписались из медучреждений.Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль: взять дополнительные пробы воды (в том числе из родников округа) и проверить состояние коммуникаций.