Прокуратура добилась установки пандуса для инвалида-колясочника.

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по жалобе инвалида-колясочника на нарушение жилищных прав.Выяснилось, что заявитель проживает на 1-м этаже многоквартирного дома, где не соблюдены требования доступности: на придомовой территории и в подъезде отсутствует пандус, что затрудняло вход и передвижение по ступеням.Из‑за этого мужчина, которому еженедельно нужно ездить в областной центр на процедуры, сталкивался с серьезными трудностями при выходе из дома.Несмотря на неоднократные обращения в администрацию Собинского округа и обещание установить пандус до 01.09.2025, реальных действий предпринято не было.Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации организовать и выполнить работы по приспособлению общего имущества дома под потребности инвалида.В ходе рассмотрения дела администрация заключила договор с подрядчиком и установила пандус, обеспечив беспрепятственный доступ заявителя в подъезд и в квартиру.