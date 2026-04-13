Решение пока не вступило в силу.

Прокуратура Владимирской области через Арбитражный суд обеспечила взыскание субсидии в размере 55 млн рублей с компании из Вязниковского района.Между министерством промышленности и торговли и фирмой было заключено соглашение по комплексному инвестпроекту по разработке негорючих нетканых материалов.Предприятие обязалось разработать материал, провести испытания и наладить производство и сбыт в оговоренных объемах.В 2022 году компания отчиталась о выполнении целевых показателей, но прокурорская проверка выявила недостижение показателей и предоставление заведомо ложных данных.Суд удовлетворил иск Минпромторга и обязал вернуть средства.По материалам проверки обнаружены признаки мошенничества по ч.4 ст.159 УК РФ, материалы направлены в следственный орган.