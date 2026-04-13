Впервые эти соревнования прошли во Владимире.

Во Владимире завершился Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной.В состязаниях приняли участие более 220 спортсменов из 35 городов и 24 регионов страны. Почетной гостьей стала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Васильевна Хоркина. Она вместе с губернатором Александром Авдеевым открыла 28-й турнир своего имени.В течение трех дней гимнасты боролись за медали в личном многоборье и в финалах на отдельных снарядах.Владимирские спортсмены завершили турнир триумфально, сообщили в спортивной школе.В личном многоборье весь пьедестал заняли воспитанники СШОР имени Толкачева.