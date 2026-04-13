Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокурор направил в суд уголовное дело о хищении крупной суммы у родителей военнослужащего, пропавшего без вести в зоне СВО.Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 43‑летнего жителя Омской области, ранее неоднократно судимого. Ему вменяют мошенничество в крупном размере по части 3 статьи 159 УК РФ.По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый случайно узнал, что супруги разыскивают своего сына, пропавшего в спецоперации.Связавшись с родителями, он выдал себя за участника СВО, пообещал помощь в поисках и сообщил ложную информацию о том, что солдат жив и находится в плену. Для его освобождения потребовал 300 тыс. рублей.Получив эти деньги, злоумышленник убедил потерпевших перевести ему дополнительно 445 тыс. рублей, заверяя, что действует из зоны боевых действий.Прокурор в интересах потерпевших заявил гражданский иск о взыскании материального ущерба. Обвиняемый в настоящее время содержится под стражей.