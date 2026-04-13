Сбор пожертвований уже начат.

На площади Победы во Владимире начнется строительство дома-причта для Свято‑Казанского храма.11 апреля митрополит Никандр вместе с временно исполняющим обязанности главы города Сергеем Волковым и председателем Заксобрания области Ольгой Хохловой совершили молебен при закладке фундамента будущего здания.Проект предполагает двухэтажное современное здание, где смогут собираться прихожане и проходить общинные мероприятия.Внутри планируют разместить библиотеку, залы для воскресной школы, библейских кружков и молодежных объединений.В доме причта также будут проводить встречи, просветительские программы и иные события общины.Владимирская митрополия отмечает, что новое пространство станет уютным и удобным центром общения и просвещения.